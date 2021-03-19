أين يُركز الاقتصاديون أبحاثهم: ليس بالضرورة أنهم يبحثون دائماً في الأماكن الصحيحة.

2021/03/19 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك مزحة قديمة تقول أن رجل شرطة رأى رجلاً مخموراً يبحث عن مفاتيحه تحت عمود إنارة وعرض عليه المساعدة في العثور عليها.



بعد بضع دقائق غير مثمرة، سأل الضابط الرجل عما إذا كان متأكداً من أنه ألقى مفاتيحه في ذلك الموقع بالذات.



أجاب الرجل: لا، قد فقتدهم في الحديقة.



إذن لماذا تبحث عنها هنا، سأله الضابط.



أجاب الرجل: "لأن هذا هو مكان الضوء".



لسنوات، تم استخدام هذه القصة لتوضيح مسألة بسيطة ذات صلة كبيرة بالباحثين في مجال العلوم الاجتماعية: ما تجده يعتمد على المكان الذي تبحث فيه.



طوال جزء كبير من تاريخ البحوث الاقتصادية، درس باحثو الاقتصاد مجموعة صغيرة جداً من البلدان.



وجد تحليل أجرته مجلة الايكونومست البريطانية لأكثر من 900,000 ورقة بحثية منشورة في المجلات الاقتصادية، أنه حتى عام 1990، ركز ما يقرب من ثلثي الأوراق المنشورة على البلدان الغنية الناطقة باللغة الإنجليزية: أمريكا، وأستراليا، وبريطانيا، وكندا، ونيوزيلاندا.

أدى الازدهار في العالم النامي والتركيز الأكبر في بحوث الاقتصاد على البحوث التجريبية إلى توسيع نطاق تغطية "ضوء المصباح." ارتفعت حصة المجلات العلمية التي تذكر دولاً في الشرق الأوسط أو إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية من 17٪ في عام 1990 إلى 41٪ اليوم.



مع ذلك، لا تزال أجزاء كثيرة من العالم، مثل بعض البلدان الأفريقية الفقيرة، غير مدروسة بشكلٍ كبير.



تحظى بعض البلدان باهتمامٍ أكثر من غيرها حتى ضمن المناطق نفسها.



وجد استطلاع حديث لأفريقيا أجراه أوبي بورتيوس من كلية ميدلبري في كاليفورنيا أن 65٪ من الأوراق البحثية حول الاقتصادات الأفريقية المنشورة في المجلات الاقتصادية الخمس الرائدة تركز على خمس دولٍ فقط: كينيا، وجنوب إفريقيا، وغانا، وأوغندا، وملاوي.



قد يكون التغاضي عن دراسة بعض الأماكن نعمة: اهتمام الاقتصاديين لم يتبعه دائماً نجاح اقتصادي.



لكن كلما زاد عدد دول العالم التي يدرسها الاقتصاديون، يكون من المرجح أن يكون توجه بحوثهم أفضل.



وبالتالي، من مصلحة الجميع أن تستمر البحوث الاقتصادية في توسيع النطاق الجغرافي لدراساتها.

يتم تفسير أنماط البحوث الاقتصادية في الغالب من خلال عدد قليل من العوامل.



يعتبر حجم اقتصاد البلد هو الأهم، حيث يمثل ما يقرب من 80٪ من التباين في الاهتمام بالبحث.



أهمية الناتج الاقتصادي في تشكيل خيارات البحث لها منطق معين.



توفر الاقتصادات المتطورة والمعقدة متغيرات غنية للباحثين لاستكشافها.



إن كان من الممكن ترجمة الدروس المستفادة من البحوث حول الاقتصادات الكبيرة إلى سياسات أفضل في تلك البلدان، فإن مثل هذا البحوث ستعود بالفائدة على عددٍ أكبر من الناس مما لو ركز الباحثون جهودهم على بلدانٍ اصغر اقتصاداً (يعيش حوالي نصف البشرية في أكبر عشرة اقتصادات في العالم).



كما أن جودة البيانات وتوفرها مهمان أيضاً، على الرغم من أنها أقل تأثيراً من الحجم الاقتصادي، كما هو الحال مع استخدام بلد ما للغة الإنجليزية.



حوالي 90٪ من الأوراق البحثية التي تنشر في المجلات العلمية الرائدة مكتوبة باللغة الإنجليزية.

تلعب الحوافز المهنية دوراً أيضاً.



وجد تحليل أجراه البنك الدولي لأكثر من 76,000 ورقة بحثية تجريبية نُشرت بين عامي 1985 و 2004 أن المجلات الاقتصادية الخمس الأولى نشرت حوالي 6.5٪ من جميع الأوراق المكتوبة عن الولايات المتحدة أثناء تلك الفترة، مقارنة بـ 1.5٪ فقط من الأوراق حول الدول الأخرى.



من المرجح أن يكتب كبار الاقتصاديين عن الولايات المتحدة.



وحتى إذا تم تعديل نتائج التحليل بناءً على هيبة كتاب البحوث، فإن ذلك لا ينهي فجوة تركيز البحوث تماماً.

هل البلدان التي تحظى باهتمام أقل تعاني نتيجة لذلك بالضرورة؟ لم تكن الزيادة الأخيرة في البحوث حول بلدان العالم النامي أمراً قليل التكلفة.



كان الدافع وراء ذلك، جزئياً، هو بروز محاولات التجارب العشوائية تحت السيطرة، حيث يقوم الباحثون بتوزيع المشاركين عشوائياً في مجموعاتٍ مختلفة، ويتلقى بعضها فقط "معالجات" (مثل قرضٍ صغير أو الوصول إلى فرص التعليم).



يمكن أن تقدم التجارب الجيدة البناء إرشادات قيمة حول أفضل السبل للتخفيف من أسوأ أضرار الفقر.



مع ذلك، يُحاجج المنتقدون بأن مثل هذه التجارب توفر القليل من المعلومات حول كيفية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.



كما أنهم يطرحون أسئلة أخلاقية: فيما يتعلق بما إذا كان اليائسون والحكومات يمكنهم حقاً تقديم معلومات بشكلٍ طوعي.



أشار الأستاذ أنجوس ديتون، الحائز على جائزة نوبل عام 2019، إن مثل هذه التجارب تُجرى دائماً تقريباً "من قبل أشخاص ذوي كفاءة أفضل، وتعليم أفضل وأعلى، على أُناسٍ أقل بريقاً، ومن ذوي الدخل المنخفض، وأقل تعليماً وذوي بشرة غامقة أكثر"، مما يؤدي إلى استمرار خطر استغلال النتائج.

مع ذلك، فإن البلدان التي تعاني من سياسات سيئة ستستفيد أكثر من غيرها من الاختبارات الدقيقة لكيفية فشل تلك السياسات.



تحظى قصص النجاح الإقليمية، مثل تجربة تشيلي، أو جمهورية التشيك، باهتمامٍ أكبر بكثير مما يتوقعه الباحثون نظراً لخصائصها الأساسية المتعلقة بالتجارب الفاشلة في المناطق نفسها، مثل فنزويلا أو بيلاروسيا.



يمكن أن تتعثر الحكومات ذات العقلية الإصلاحية في البلدان غير المدروسة، في حالة وصولها إلى السلطة، بسبب ندرة الأبحاث الجيدة عنها، والتي توضح كيف ساهمت العثرات الماضية في خلق واستدامة حالة الفقر الحالي.



قد تعني التحيزات البحثية أيضاً أنه يتم تسليط القليل جداً من الضوء على إخفاقات التدخلات من قبل مؤسسات كبرى ومؤثرة مثل صندوق النقد الدولي والتي ربما أدت إلى تفاقم مشاكل البلدان المتعثرة.

لابد من الانتباه.



في الواقع، هناك سبب آخر يدفع الاقتصاديين إلى قضاء المزيد من الوقت في دراسة البلدان التي لم يتم دراستها من قبل الا وهو أن من شأن توسيع آفاق الأبحاث أن يُحسّن مهنة الاقتصاديين نفسها، وبالتالي تمكين الاقتصاديين من تقديم خدماتهم للحكومات بشكلٍ أفضل.



هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في علم الاقتصاد حول بعض أمور البشرية التي تلقت القليل من الاهتمام.



تمثل الدول السبعين الأقل دراسةً في بحوث الاقتصاد نسبة 1٪ فقط من جميع ما تم الاشارة اليه في الأوراق الاقتصادية المنشورة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

على الرغم من الترحيب بتركيز الاقتصاديين المتزايد على البحوث التجريبية، فإن تركيز البحوث ضمن "دائرة الضوء" الذي توفره البيانات يعني أن بعض الأسئلة يتم طرحها أكثر من غيرها: على وجه الخصوص، تلك التي يمكن الإجابة عليها من خلال التحليل الإحصائي.



ستُجبر محاولات إيلاء مزيد من الاهتمام للبلدان الأقل قدرة على توفير بيانات عالية الجودة، والتي غالباً ما تواجه طرقاً صعبة أمام تحقيق التنمية، الاقتصاديين على التعامل مع الأمور من خلال دراسات نوعية وليس كمية.



إذا كانت المساهمات الهامة للبحوث في أمور التنمية تأتي من الاختلافات التي يصعب قياسها في العوامل الثقافية، فإن الدراسات المتركزة جغرافياً ستجد صعوبة في اكتشافها.



وعليه، سيكون كل من العالم ومهنة الاقتصاد أكثر فقراً بسبب ذلك.

*استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ولاية كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

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