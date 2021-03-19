2021/03/19 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعيد تطبيقا التواصل الاجتماعي الشهيران “واتس اب” و”انستغرام”، التابعان لخدمات شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إلى الخدمة بعد عطل مفاجئ منذ قليل تسبب في توقف عمل التطبيقين الذين يستخدمها الملايين حول العالم.وعانى مستخدمون حول العالم من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر، وتطبيق الصور.كما قال موقع “داونديتيكتور” الإلكتروني إن خدمات المنصات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة تطبيقي واتساب وإنستغرام إلى الخدمة بعد عطل فني المركز الخبري الوطني.

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