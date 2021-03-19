2021/03/19 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة ممثلة سورية في منزلها بهولندا { امستردام – وكالات – عثر على جثة الممثلة السورية رائفة الرز داخل منزلها في هولندا بعد أن تم قتلها في ظروف غامضة من دون التطرق إلى ما حدث تحديداً.وشارك الخبر الحزين نجوم سوريا على رأسهم الممثلة السورية يارا صبري بتغريدة جاء فيها(ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت […]

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