2021/03/19 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيق ينفي خلافه مع شاكر بيروت -الزمان كشف النجم اللبناني وليد توفيق حقيقة الخلاف مع نقيب المهن الموسيقية بمصر هاني شاكر، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية له، أكد من خلالها أن طرح الأغنية الجديدة لأمير الغناء العربي (بقالي كتير) بعد فترة قصيرة من الأغنية التي لحنها له (كيف بتنسى) أثر على نجاحها، موضحا أنه (كانت يتمنى […]

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