2021/03/19 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرمانة للفنون تكرّم مبدعات عراقيات إحتفاء بيومهن معرض فوتوغرافي لعيسى في أروقة مسرح الرشيد بغداد – ياسين ياس يستعد المصور المحترف علي عيسى لاقامة معرض للصورة الفوتغرافية ضمن فعاليات افتتاح مسرح الرشيد التي من المؤمل ان تتم تزامنا مع يوم المسرح العالمي في الـ 27 اذار الجاري، ويتضمن المعرض 150 صورة فوتوغرافية تجسد الاعمال التي […]

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