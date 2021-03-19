بالوثائق :مطالبات في مجلس النواب لاعتبار ضحايا التدافع في باب الرجاء بعاشوراء كربلاء شهداء اسوة بضحايا العبارة في موازنة 2021

2021/03/19 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب حامد الموسوي ان عدد من

النواب حصلوا على موافقات اصولية

لادراج تضمين ضحايا التدافع في باب

الرجاء في العاشر من محرم الموافق في 10

/ايلول /2019 وعددهم 35 ضمن قانون مؤسسة

الشهداء اسوة بقرار الم

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