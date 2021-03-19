الفيفا يصادق رسميًا على بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات في قطر

2021/03/19 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا)، اليوم الجمعة، رسميًا على

اعتماد بطولة كأس العرب

2021 للمنتخبات في قطر.

وأعلن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا

خلال جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد

الدولي، أن البط

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