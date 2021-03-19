2021/03/19 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من …

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