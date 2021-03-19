بالوثائق.. التعديلات النهائية لمشروع قانون الموازنة

2021/03/19 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنشر “النور نيوز” التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة المالية في موازنة 2021.

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