2021/03/19 | 21:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبلغ أكثر من 150 ألف مستخدم عن وجود مشاكل في استخدام تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وميسنجر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمون يبلغون عن عطل في تطبيقات التواصل الاجتماعي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمون يبلغون عن عطل في تطبيقات التواصل الاجتماعي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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