2021/03/19 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ أكثر من 150 ألف مستخدم عن وجود مشاكل في استخدام تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وميسنجر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمون يبلغون عن عطل في تطبيقات التواصل الاجتماعي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدمون يبلغون عن عطل في تطبيقات التواصل الاجتماعي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).