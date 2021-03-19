2021/03/19 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم،كان كالأتي:

عدد الاصابات 942 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————-27

أبو غريب —————-42

الإسكان —————–10

الاعلام——————23

البياع——————-34

التاجي——————55

التراث——————-6

الحرية——————81

الخطيب —————–6

الدورة——————51

الرحمانية—————– 2

السيدية—————–31

الشالجية —————–8

الشعلة——————52

الصالحية—————– 2

الطارمية—————– 10

الطوبجي —————-22

العامرية —————–27

العطيفية—————- 10

الغزالية—————– 42

القادسية —————-24

الكاظمية—————61

المحمودية————–75

المشاهدة—————9

المعالف—————-5

المكاسب —————8

المنصور —————32

المواصلات————-6

الوشاش—————-6

اليرموك —————-18

جكوك—————–4

حي الجامعة ————25

حي الجهاد————-35

حي الخضراء————16

حي العامل————-37

حي العدل ————–9

حي الفرات————-3

سويب—————–9

شارع حيفا————–4

كرادة مريم————–4

ناحية الرشيد————6

سكنة جانب الرصافة——4

محافظة بابل————-1

الشفاء: 730

الوفيات: 3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 942 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 942 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).