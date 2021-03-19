الاطراف السياسية تقترب لاتفاق بشأن الموازنة

2021/03/19 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل وفد حكومة اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، مع الاطراف السياسية الى اتفاق بشأن الموازنة المالية لعام 2021.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia: ان الجانبين توصلا اليوم الى اتفاق مبدئي، حول حصة اقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية، ومن ثم يتم يرسل الاتفاق الى اللجنة المالية النيابية للتصويت عليه.

ووفق الاتفاق، تلزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 460 الف برميل نفط يوميا، بطرح مصاريف الشركات، فيما المبلغ المتبقي يسلم الى شركة سومو شريطة ان لا تقل كمية النفط عن 250 الف برميل يوميا.

وبحسب المعلومات ايضا، ان الاطراف السياسية تكثف جهودها الليلة، للاتفاق حول الموازنة المالية لعام 2021، والتصويت عليها لاحقا من قبل مجلس النواب.

وعلى صعيد متصل، اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، رئيس الوفد المفاوض، مع النواب الكورد مؤكدا ضرورة وحدة الكلمة والموقف اثناء التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

PUKmedia ترجمة

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