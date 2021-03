الإصابة تُغيب محمد حميد والبرازيلي رافائيل عن وفد الفريق إلى كربلاء

2021/03/19 | 21:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الدائرة الإعلامية كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لحارس فريق الشرطة (محمد حميد) عن إصابته بتمزقٍ في عضلة الكولف، وكذلك إصابة المحترف البرازيلي رافائيل في العضلة الرباعية.وأوضحَ معالج فريق كرة قدم الشرطة، عبد الرحمن جابر: ان حارس مرمى الفريق (محمد حميد) والبرازيلي رافائيل لن يسافران مع الفريق بسبب الإصابة التي لحقت بهما، حيث

