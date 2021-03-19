القبض على قاتل بحق أحد منتسبي شرطة ديالى

2021/03/19 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ديالى يعلن عن القاء القبض على منفذ جريمة القتل بحق أحد منتسبي شرطة ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، عن تمكن قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى ومفارز ودوريات استخبارات المحافظة، بإلقاء القبض على المتهم الذي نفذ جريمة قتل بحق احد منتسبي شرطة ديالى في منطقة دورة التابعة الى ناحية العبارة.

وأكد سيادته على متابعته شخصياً اجراءات التحقيق في الجريمة، وسيتم عرضه على القضاء لينال جزائه العادل.

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