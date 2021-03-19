اجتماع الوفد الكردي والكتل الكرديـة مايزال مستمرا حتى الان

2021/03/19 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ما يزال الاجتماع المشترك للوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني مع ممثلي الكتل الكرديـة ، مستمرا حتى الان ، استعدادا للمشاركة في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 المقرر عقدها في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة ./انتهى5

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