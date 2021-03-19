كتلة بدر تجتمع بنوابهـا قبل جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت كتلة بدر النيابية اجتماعا مغلقا ، تمهيدا لمشاركة نوابهـا في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، المقرر عقدهـا الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة ./انتهى5

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