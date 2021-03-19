وفد منطقة كردستان يصل مجلس النواب العراقي

2021/03/19 | 21:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد منطقة كردستان، اليوم الجمعة، إلى مجلس النواب لإكمال مناقشة الخلاف على حصة المنطقة في موازنة 2021....

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