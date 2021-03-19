قائد شرطة ديالى يعلن اعتقال المتورط بجريمة” دورة الامام”

2021/03/19 | 21:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الجمعة، عن اعتقال المتورط بجريمة قتل شرطي شمال شرق المحافظة.وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني مشترك نجح بعد ساعات من اعتقال المتورط بجريمة قتل شرطي في منطقة دورة الامام قرب ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الشمري،ان” عملية الاعتقال جاءت بعد الوصول الى خيوط اسهمت في كشف هوية الجاني لافتا الى انه سيتم عرضه على القضاء لينال جزائه العادل”.وكان شرطي قتل في ظروف غامضة قرب منزله في منطقة دورة الامام قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة فجر اليوم”.انتهى 25 ف

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