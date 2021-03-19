الدفاع المدني يخمد حريق داخل مبنى هيئة التقاعد العامة

2021/03/19 | 21:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان “فرق الاطفاء تمكنت بغضون دقائق من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد مساء هذا اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من اذار”.

وضافت ان “الحريق اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ”

وتابعت ان ” الدفاع المدني شرع بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر “.انتهى 25

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