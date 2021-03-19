إن شأنئك هو الأبتر - عباس علي العلي

2021/03/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هذه الآية جزء من سورة الكوثر المكية النزول والحدث والدلالة على وجود وعد أضافي لما أعطى الله رسولة (إنا أعطيناك الكوثر) وما أمره من أداء (فصلي لربك وأنحر)، ما يهمنا في هذا البحث أولا معنى الأبتر في اللغة وكمصطلح ومتى تم تأسيس ذلك المعنى؟ والسؤال الأخر ما هو سر الترابط بين آيات السورة مجتمعة؟ المعروق في النصوص القرآنية وخاصة قصار السور أنها تتحدث في موضوع واحد وفق نسق له توجه محدد لا يخلط ولا يختلط ......





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