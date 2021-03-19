توقع برلماني متشائم بشأن مستقبل سعر صرف الدينار مقابل الدولار

2021/03/19 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت اللجنة الاقتصادية النيابية، الخميس، استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي امام الدولار الاميركي في حال استمرار الازمة الاقتصادية في العراق.

وقال عضو اللجنة، عبدلله الخربيط، في مقابلة متلفزة تابعها NRT عربية، إن "تراجع قيمة الدينار العراقي متوقعة منذ عام 2018، ووصل اليوم إلى 1470 دينارا مقابل الدولار ولن يقف عند هذا الرقم".

وأضاف الخربيط، ان "سعر صرف الدينار العراقي مبالغ به جدا، خاصة وأن الانتاج المحلي يعد لاشيء في البلاد، مع ثبات الدينار منذ سنوات".

وواضح، أن "انهيار الدينار العراقي سيستمر في حال لم نجد الحلول الاقتصادية للأزمة الراهنة" على حد تعبيره.

ا.ح

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