اتخاذ خطوة جديدة لاعتبار ضحايا عبارة الموصل 'شهداء'

2021/03/19 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت دائرة الطب العدلي في الموصل، الجمعة، تزويد مجلس النواب بأسماء ضحايا غرق العبارة قبل عامين لاعتبارهم "شهداء".

وقال مدير الدائرة، حسن واثق، لموقع NRT عربية اليوم، (19 آذار 2021)، ان "دائرته زودت مجلس النواب بـ143 اسما من ضحايا غرق العبارة قبل عامين".

وأوضح واثق، انها تعد "دفعة ثانية من الاسماء التي عثر عليها اثناء انتشالهم من نهر دجلة، فضلا عن اسماء المفقودين ممن لم يعثر عليهم لغاية الان".

وبين، ان "الهدف من تزويد مجلس النواب باسماء ضحايا غرق العبارة جاء بعد طلب قدم من نواب المحافظة لاحتسابهم شهداء الذي سيصوت عليهم مجلس النواب العراقي".

ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس الخميس، اللجنة المالية بإضافة فقرة قانونية في الموازنة المالية العامة لإنصاف عوائل ضحايا عبارة الموصل واعتبارهم "شهداء".

يذكر ان حادثة العبارة التي راح ضحيتها قرابة المئتين شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال والتي وقعت في 21 آذار عام 2019 في منطقة الغابات السياحية شمالي مدينة الموصل

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