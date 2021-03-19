الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مبنى هيئة التقاعد العامة

2021/03/19 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إخماد حريق داخل مبنى هيئة التقاعد العامة.وذكر بيان للدائرة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، “اندلع حادث حريق داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى طوابق البناية …

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