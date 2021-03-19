اتحاد الجامعات العربية يشيد بتجربة العراق في مجال التعليم المدمج

2021/03/19 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أشاد اتحاد الجامعات العربية، اليوم الجمعة، بتجربة العراق في مجال التعليم المدمج.

وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بحث مع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة عبر مكالمة هاتفية سبل التعاون ونتائج التنسيق بين الجامعات العربية في ضوء المستجدات الاقتصادية والصحية التي يواجهها العالم".

واضاف البيان ان" سلامة أشاد بتجربة العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وبلورة السياسة التعليمية المناسبة ولاسيما برامج التعليم المدمج الذي وفر بيئة تعليمية مرنة تراعي متغيرات الظرف الصحي ومتطلبات الجانب العلمي على المستوى النظري والتطبيقي".

وأعرب وزير التعليم، وفقا للبيان عن حفاوته بالتواصل مع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية مؤكدا حرص العراق ومؤسساته الجامعية على مراعاة السياقات العالمية في إدارة الظرف الاستثنائي الحالي والإفادة من تجربة الجامعات العربية والإقليمية وتوفير مناخات التواصل العلمي على مستوى الهيئات التدريسية وإقامة المؤتمرات الأكاديمية والورش المختصة".

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