صحيفة إسبانية تكشف عن اقتراب صلاح من التعاقد مع ريال مدريد

2021/03/19 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن

لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بات

قريبا من التعاقد مع نادي ريال مدريد

الإسباني، مشيرة إلى أن صلاح طلب الحصول

على الرقم 11 في ريال مدريد، والذي يحمله

ماركو أسيسن

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