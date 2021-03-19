2021/03/19 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"

استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست

طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله"

(الحوثية) في اليمن، يحيى سريع: "نعلن

تنفيذ عملية السادس من شعبان، والتي

استهدفت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).