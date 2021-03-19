السوداني يحدد موعد الجلسة ويعلن اتفاقاً على الخلافات

2021/03/19 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، العاشرة مساء موعدا لإقرار قانون الموازنة.وقال السوداني، عبر موقعه الإلكتروني، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “الكتل السياسية اتفقت على النقاط الخلافية”، مضيفا أن الكتل “حددت العاشرة مساء موعدا لإقرار الموازنة المالية”.وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته للتصويت على […]

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