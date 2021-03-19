حجر الأوبسيديان الثلجي

2021/03/19 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف عن "حُسْنِ نيّة"، أنّي اقتنيت أكبر مرآة أنتيكا في سوق الأدوات المستعملة أو الترجمة الحرفيّة من الإنجليزيّة "سوق اليد الثانية".الفضاء العام لتجمّع الأدوات "المُستَهلَكَة".أشياء ملّ أصحابها من رؤيتها، تهالكت بصريّاً، حتّى تحوّلت لفائض لا حاجة له.أو الاحتمال الأسوأ، أداة أرشيفيّة على شكل أثاث أحياناً، تطفو عليها ذكريات غير مرغوب في اجترارها.

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