إخماد حريق داخل مبنى هيئة التقاعد وسط بغداد

2021/03/19 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها تمكنت بغضون دقائق من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد”، مبينة أن “الحادث اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

وطالبت المديرية “بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر”.

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