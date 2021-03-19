مجلس النواب ينعقد الليلة للتصويت على الموازنة الاتحادية

2021/03/19 | 22:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الماس فاضل النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.

واوضحت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية لـ PUKmedia: ان جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستعقد الليلة في تمام الساعة العاشرة.

واضافت: ان هناك تقاربا كبيرا بين الاطراف السياسية، للتصويت على مشروع قانون الموازنة بضمنها حصة اقليم كوردستان منه، متمنية الخير، ونجاح المجلس في تمرير القانون بما يصب لخدمة الجميع.

يشار الى ان اجتماعات وفد اقليم كوردستان والكتل النيابية استمرت اليوم، في وقت لم يبدأ مجلس النواب فيه جلسته في الموعد المحدد بتمام الساعة الـ 1 ظهرا.

PUKmedia خاص

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