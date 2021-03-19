مقترحات الموازنة العامة : إلغاء ضريبة الدخل على المتقاعدين والموظفين العسكريين والمدنيين والعقود

2021/03/19 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحت الكتل السياسية ، عن المقترحات التي تضمنتها المسودة الاخيرة لمشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، والمقرر ان تعقد جلسة التصويت في الساعة العشارة مساء اليوم الجمعة .كما تضمنت مسودة المقترحات التي تداولها نواب وممثلو الكتل السياسية ، إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين العسكريين والمدنيين والعقود والمتقاعدين كافة .‏فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد .فرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنتفرض ضريبة 100% على التبوغ والسكائر .فرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية والروحيةفرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي بالمطارات./انتهى5

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