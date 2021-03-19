اتفاق النقاط الخلافيـة : نفقات حصة اقليم كردستان دون اثر رجعي في الموازنة العامة

2021/03/19 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت الكتل السياسية عن تفاصيل الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بحصة اقليم كردستان ، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، والمقرر ان تعقد جلسة التصويت في الساعة العشارة مساء اليوم الجمعة .وتحدث نواب لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، بالقول ان " الاتفاق يتضمن صرف نفقات الموازنة دون اثر رجعي بالنسبه الى موازنة الاقليم ، مع تدقيق ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم ، وايضا تسليم مبلغ ٢٥٠ الف برميل يوميا وبقيمة الاسعار العالمية التي تتعامل بها شركة سومو الوطنية "./انتهى5

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