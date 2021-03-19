المالية النيابية تقدم مقترحات تخص الضرائب للتصويت عليها ضمن موازنة 2021

2021/03/19 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النور نيوز”، بعضاً من مقترحات مسودة موازنة العام الحالي والتي قدمتها اللجنة المالية، قبيل جلسة الحسم والتصويت. ووفقا للصحيفة الرسمية فإن بعضاً من مقترحات مسودة موازنة 2021 هي كما يلي: فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد فرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت فرض ضريبة 100% على التبوغ …

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