مصدر برلماني يكشف صيغة الاتفاق مع الاقليم بخصوص تمرير الموازنة

2021/03/19 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر برلماني، الجمعة، التوصل الى اتفاق يقوم بموجبه اقليم كوردستان بتسليم 460 الف برميل يوميا الى المركز منها 250 الف بشكل مباشر مع ايرادات المنافذ.

واضاف، ان "الكمية المتبقية سيتم تسديدها وفق اليات جديدة تشمـل استقطاع كافة النفقات".

وكان النائب هشام السهيل قد اعلن في وقت سابق الاتفاق مع جميع الكتل حول حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021، على ان يتم التصويت في الساعة العاشرة.

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