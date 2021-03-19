الطريق مغلقةٌ الى توباد الهوى - جواد كاظم غلوم

2021/03/19 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم هو ذا قلبي نأَى عن مسالك التوبادتنحّى عنها جانبا مشى وئيدا منزويا عن المارّة من عاشقي بني عذرة انتبذَ مكاناً رصفَ بالخلوة والوحدة بدأ يعوذ بالعشق من مواجعهِ الرجيمة ومن البعاد وتباريحهيستجيرُ بالسكون ويلوذ بالوحدةهو ذا يرتّق شغاف فؤادِه يعيد ترميم جدران جسدهِ ويُظهر بريقَ وجههِينزع الصفرة والرِبْكةَ عن ملامحهِيشذّب مرآه من عصف خياله الهائميرطِّبُ ......





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