الكرد 2 والجنوب صفر

2021/03/19 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفه

باليومين الماضيين سجل الاكراد

انتصارين كبيرين وفشل اهل الوسط

والجنوب بينما فاز ممثليهم بأمور نحن لا

نعلمها، جيوبهم هي من تعلم ذلك فقط.

الهدف الاول هو تصويت ممثلي الوسط

والجنوب

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