بايدن يعلن

2021/03/19 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن "العلم عاد" وذلك خلال زيارته رفقة نائبته كامالا هاريس المقر الرئيسي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث إطلعا على الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا.

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