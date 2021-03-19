ظريف يهاجم ماكرون بعد مطالبته طهران بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي

2021/03/19 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب طهران بالتصرف بمسؤولية والالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وقال ظريف في تدوينة كتبها عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ رداً على ماكرون: ”الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) ومن أجل إسعاد كيان إرهابي يملك أسلحة نووية …

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