مصدر: اجتماعات متواصلة لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة

2021/03/19 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، استمرار الاجتماعات لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال المصدر في حديث صحفي، “اجتماعات متواصلة لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021″.

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