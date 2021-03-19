تثبيت حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية

2021/03/19 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت اللجنة المالية النيابية ليلة الجمعة، على تثبيت حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب شيروان ميزرا، عضو اللجنة المالية لـPUKmedia: ان اجتماع اللجنة انتهى قبل قليل، موضحا، ان اللجنة صوتت على المادة الـ 11 الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة المالية.

واضاف: ان التصويت على مواد الموزانة مازال مستمرا، مشيرا الى ان مجلس النواب سيجتمع الليلة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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