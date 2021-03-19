PUKmedia: صوت شعب كوردستان منبر اصيل للنضال

2021/03/19 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتقدم موقع PUKmedia باحر التهاني والتبريكات الى مدير وكوادر اذاعة شعب كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، متمنيا لها المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

ان اذاعة صوت شعب كوردستان وبجميع المراحل كانت سباقة بنشر الوعي والفكر المتحضر، رصينة بين الاذاعات الكوردية، اذاعة للثورة الجديدة كمنبر اصيل للتحرر من الدكتاتورية والنضال، وحتى الانتفاضة، ولعبت بجميع المراحل ادوارا هامة خدمة لشعب كوردستان، وتطلعاته مدافعا عن مكاسبه.

مرة اخرى نجدد التهنئة للجميع كوادر اذاعة صوت شعب كوردستان، ومستمعيها، متمنين لها المزيد من التطوير بما يواكب التقدم التكنلوجي الحديث،والتغييرات والتجدد في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia اسرة التحرير

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