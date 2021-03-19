تفاصيل الضرائب المقترحة للتصويت عليها ضمن موازنة 2021

2021/03/19 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، بعضاً من مقترحات مسودة موازنة العام الحالي والتي قدمتها اللجنة المالية، قبيل جلسة الحسم والتصويت.ووفقا للصحيفة الرسمية فإن بعضاً من مقترحات مسودة موازنة 2021 هي كما يلي: فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد فرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت فرض ضريبة 100% على التبوغ والسكائر فرض […]

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