نواب من سائرون : جلسة التصويت على قانون الموازنة قد تعقد بعد منتصف الليلة

2021/03/19 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا اكد نواب من سائرون ان جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة قد تعقد بعد منتصف الليلةبانتظار انتهاء اللجنة المالية من صياغة المقترح البديل./انتهى5

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