2021/03/19 | 22:44 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الجمعة، عملية أمنيّة جنوب الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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