2021/03/19 | 22:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الجمعة، عملية أمنيّة جنوب الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‌‌‏الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‌‌‏الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).