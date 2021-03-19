رجعوا_الدولار يتصدر العراق بالتزامن مع مناقشة الموازنة

2021/03/19 | 22:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تصدر هاشتاك #رجعوا_الدولار120، تريند العراق في مواقع التواصل الاجتماعي.واطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك #رجعوا الدولار 120 الف، بالتزامن مع مناقشة الموازنة تمهيدا للتصويت عليها اليوم.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسة للتصويت على الموازنة مساء اليوم.

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