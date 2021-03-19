مصدر : المالية النيابية تصوت على المواد الخلافية في الموازنة بعد تعديلها

2021/03/19 | 23:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

افاد مصدر نيابي، الجمعة، بتصويت اللجنة المالية النيابية على التعديلات الاخيرة في الموازنة بضمنها المادة الحادية عشر الخاصة بكردستان.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ان “اللجنة المالية صوتت على المواد الخلافية في الموازنة بعد تعديلها خلال اجتماعها المنعقدة حاليا، ومن ضمنها المادة (11) المتعلقة بحصة اقليم كردستان من موازنة سنة 2021″.

واضاف ان ” اتفاق بشأن المادة 11 المتعلق بحصـة اقليم كردستان من قانون الموازنة العامة، والذي يتضمن تسليم الاقليم 460 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو الوطنية، على ان يسدد منها 250 الف برميل بشكل مباشر مع ايرادات المنافذ الحدودية، ويتم تسديد الكمية المتبقية من ذلك وفق اليات جديدة تشمـل استقطاع كافة النفقات”.انتهى 25

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