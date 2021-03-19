بعد أنباء إلغائه.. الجابري يحسم الجدل بشأن صندوق إعمار ذي قار

2021/03/19 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، الجمعة، إلغاء صندوق إعمار المحافظة من قبل اللجنة المالية النيابية.

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وقال الجابري لـ"ناس"، (19 آذار 2021): إن "صندوق إعمار ذي قار باقٍ في الموازنة وسيتم التصويت عليه، وما حدث هو اعتراض من بعض نواب بقية المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، حيث طالبوا بتعميم واستنساخ الصندوق في محافظات أخرى".

وأضاف، أن "نواب محافظة ذي قار ضغطوا باتجاه إبقاء الصندوق وعدم إلغاء المادة 52 من مسودة قانون الموازنة، ونحن نقدم شكرنا وتقديرنا للجنة المالية النيابية على عدم إلغاء المادة المذكورة".

وتنص المادة 52 من مسودة مشروع قانون الموازنة على انه يؤسس صندوق لإعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويخصص له مبلغ قدره 300 مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

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