رئيس الجمهورية: منظومة الحكم بحاجة الى اصلاح بنيوي

2021/03/19 | 23:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق كانت تاريخية ومثلت لحظة فرح لكل العراقيين، مشيرا الى ان منظومة الحكم الحالية لا تفي بمتطلبات العراقيين وفيها خلل بنيوي.

وقال سيادته في لقاء اجرته معه فضائية سكاي نيوز: ان لقاء البابا فرنسيس مع اية الله العظمى السيد علي السيستاني كان لقاءا مهما ويمثل قمة الاعتدال والتسامح ومنهجا في الوسطية والتحاور والتعايش، مبينا ان البابا اعتبر السيستاني رجل عظيم وحكيم محب للعراقيين والانسانية واكد ضرورة التواصل معه من اجل خدمة الإنسانية.

وأضاف رئيس الجمهورية: ان البابا فرنسيس اكد دعمه إعادة اعمار الموصل، واكد ضرورة تعبئة الجهود الدولية من اجل ذلك، لافتا الى ان تحرير الموصل كان جهدا عراقيا عظيما، ومن شارك في ذلك يجب ان يقدر عاليا، وكل أطياف الشعب ساهمت في ذلك، القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك قوات التحالف.

واشار الى، ان منظومة الحكم بحاجة الى اصلاح بنيوي، ولم تعد مقبولة من المواطن العراقي في الجنوب والوسط وفي كوردستان، العراقيون يستحقون افضل مما هم عليه اليوم، مبينا ان العراق لا يمكن ان يستقر بلا دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة قادرة على فرض القانون وحصر السلاح بيدها وحماية حدودها، وهناك اجماع وطني على ذلك.

وأكد، ان منظومة الحكم الحالية لا تفي بمتطلبات العراقيين وفيها خلل بنيوي، وهناك حاجة لحوار وطني يبحث مكامن الخلل في السياسية الداخلية، والعلاقات مع الجوار، مضيفا، ان العراقيون يستحقون حياة وتمثيلا افضل في الحكم، مشددا في الوقت نفسه، ان الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع لا يمكن ان يستمر، نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا.

ولفت رئيس الجمهورية الى، ان هناك خلل في العلاقة بين بغداد واربيل ، وهناك حاجة لوضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته، عبر حوار وطني يجلس في الجميع لمناقشته، فالمواطن في البصرة لم يعد راضيا عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كوردستان غير راضي عن هذه المنظومة، موضحا ان علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة واساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وهناك قرار بإنهاء تواجد القوات الامريكية والأجنبية القتالية والان الموجود لا يتجاوز 2500 عنصر.

كما وأكد سيادته، ان ايران جارة مهمة لنا وتربطنا بها وشائج تاريخية وثقافية مهمة ومصالح امنية مشتركة، يجب ان تكون العلاقات العراقية الإيرانية أساسها دولة ذات سيادة في العراق وايران، ايران وكل المنطقة لديها مصلحة في دولة عراقية مقتدرة ذات سيادة.

وقال ايضا سيادته خلال اللقاء، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني سيزوران العراق قريبا، والتفاهم القائم بين العراق ومصر والأردن ليس حلف او محور وانما حالة ناجمة من المصالح المشتركة بين هذه البلدات الثلاثة تركز على الملف الاقتصادي والبنى التحتية، مشيرا الى ان علاقاتنا مع الخليج في تنامي وتطور، والسعودية بلد مهم واساسي ومحوري في المنطقة، وتم مؤخرا فتح معبر عرعر لدعم الحركة التجارية بين البلدين.

وبيّن، ان المنطقة بحاجة الى ترتيبات جديدة، وهناك وضع دولي جديد بعد جائحة كورونا، ووضع مجتمعي في كل الدول تتمثل في بطالة الشباب، وضرورة توفير فرص العمل، مؤكدا انه يجب العمل لإنهاء الازمة السورية والقضايا المرتبطة بها من تواجد المنظمات الإرهابية ومعسكر الهول.

واعتبر رئيس الجمهورية ان مسألة اغتيال الناشطين، جرائم نكراء وخطيرة وان اتخاذ الاجراءات القانونية للكشف عن القتلة لا تزال مستمرة، وانه تم اعتقال عدد من المتهمين في البصرة ومناطق أخرى، وهناك اجراءات قانونية مستمرة في هذا الصدد.

وقال رئيس الجمهورية ايضا، ان العراق ملتزم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة ولن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط بدون تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأوضح، ان الشاب العراقي في الموصل والبصرة وبغداد والنجف والسليمانية اربيل يريدون دولة قادرة على حمايته، خادمة لأبنائه، مبينا ان رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج، منوها الى ان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، والفساد المالي يعتمد على الفساد الانتخابي، ويديم احدهما الاخر، وهذا يجب ان يتوقف، ويجب ضمان نزاهة الانتخابات.

وقال سيادته كذلك، ان الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر، وهناك حاجة لوضع جديد، مشددا على نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا.

وتابع، ان هناك وضع دولي جديد بعد جائحة كورونا، وان المنطقة بحاجة الى ترتيبات جديدة، ووضع مجتمعي في كل الدول يتمثل في بطالة الشباب، وضرورة توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة التكاتف في مواجهة التطرف والإرهاب الذي دمر الجميع.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

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