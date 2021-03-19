جلسة الموازنة لم تعقد لحد الان وانتقاد لانعقاد الجلسات ليلا

2021/03/19 | 23:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب ليلة الجمعة، جلسته للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، فيما انتقد مصدر نيابي، انعقاد الجلسات ليلا.

وكانت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية قد اعلنت في تصريح سابق لـPUKmedia: ان الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة من ليلة الجمعة.

واوضح النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: ان الجلسة لم تعقد لحد الان بعد ان كان مقررا في تمام الساعة العاشرة.

واضاف: ان المجلس سيصوت الليلة على فقرات مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا عدم انعقاد الجلسة لحد الان.

وعلى صعيد متصل، انتقد مصدر نيابي، انعقاد جلسات مجلس النواب ليلا، وبشكل يخالف برلمانات العالم، داعيا حسم القضايا في ضوء النهار.

PUKmedia خاص

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