نواب يغادرون البرلمان امتعاضا من انتظارهم جلسة التصويت على الموازنة العامة

2021/03/19 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / غادر نواب كتل مختلفة ، مبنى مجلس النواب مساء اليوم ، امتعاضا على اثـر انتظارهم طويلا جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، المقرر عقدهـا مساء اليوم الجمعة ، والتي لم تعقد حتى هذه الساعة ./انتهى5

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